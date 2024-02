"Mi hanno sfasciato l'auto, per sfogare la loro rabbia": il racconto di una salernitana presa di mira da alcuni minori

Indignazione e amarezza, venerdì sera, per una salernitana che ha condiviso quanto subito, sul gruppo Facebook "Comitato territoriale Salerno Mia". "Ieri sera dei vandali minorenni, disturbati per essere stati cacciati da un noto fast food di via Roma, hanno deciso di sfasciarmi l'auto per scaricare un po' la rabbia. - spiega la cittadina - Ovviamente impuniti sono andati via. Intanto, tamattina il servizio raccolta rifiuti invece di multare chi conferisce male i rifiuti, li ha ammucchiati sotto l'archetto alle spalle di Largo Campo, così non si bagnano. In quale baratro è finita questa città? Non vedo più nemmeno una piccola luce in fondo al tunnel: sto valutando di andare via...che sconfitta Salerno. Grazie di cuore a politica e politicanti locali", ha concluso la salernitana, raggiunta da numerosi attestati di solidarietà e like sui social.