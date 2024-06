Atto vandalico o intimidatorio nei confronti di una dipendente di una nota struttura sanitaria di Pellezzano. All’uscita dal lavoro, la professionista ha trovato la sua vettura, parcheggiata nei pressi della clinica, completamente danneggiata da liquido corrosivo, come riporta Le Cronache. Accertamenti in corso, per identificare i responsabili del gesto.