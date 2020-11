Si concede una gita sul Polveracchio: trova l'auto danneggiata, lo sfogo di un lettore

Una gita da dimenticare, per il nostro lettore, D.A. L'uomo, infatti, dopo aver affrontato un percorso trekking, è tornato nel luogo in cui aveva parcheggiato la sua auto, trovando un'amara sorpresa. Ignoti, infatti, gli hanno danneggiato la vettura in sosta sulla strada provinciale che porta da Campagna ad Acerno.

La denuncia

"Abbiamo lasciato l'auto di fronte alla salita dove inizia il sentiero CAI 154 e l'abbiamo ritrovata completamente rigata, l'autore ha fatto tutto il giro dell'auto con le chiavi. - denuncia il lettore - Deluso completamente. Conciare un'auto così a due ragazzi che vanno a fare trekking passando su sentieri segnalati da Club Alpino Ita rispettando a 360 gradi la natura dove passano- Ci terrei a far sapere come si comporta la gente in montagna nel 2020, dove sembra che non ci sia legge ed umanità e si è costretti a subire questi danni", ha concluso il lettore.



