Altavilla Silentina, vandalizzata la splendida opera all'uncinetto sull'albero: "Vergognatevi!"

Grave atto vandalico nei pressi del santuario della Madonna della Neve di Altavilla Silentina, dove, nelle scorse settimane, era stata installata un’opera all’uncinetto che ricopriva il tronco di un albero, simbolo di rispetto per la natura, di vita e di bellezza. A denunciare l’accaduto sul gruppo Facebook Dillo al Sindaco di Altavilla Silentina, Beatrice Morra e Marco Cennamo: "Io e mio marito Marco Cennamo Cennamo vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine per il gesto che è stato fatto alla Madonna della Neve. - scrivono ironicamente- Grazie per l'educazione, per l'eleganza e la serietà di queste persone che hanno rovinato tuttoi questo. La nostra è stata una donazione, per noi molto importante".

