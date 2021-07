Variante Delta a Bracigliano: controlli del Comune e misure di sicurezza

La nota dell'amministrazione: "L’anziano morto, che già presentava una serie di patologie pregresse, era ricoverato da giorni dopo aver contratto il virus. L’Ente è in attesa di una ufficialità da parte dei competenti organismi sanitari, anche per cercare di ricostruire la dinamica degli eventi"

Il Covid non dà tregua: guardia alta a Bracigliano e indagini in corso sulla variante Delta. Dopo la notizia del decesso di un anziano 84enne, il sindaco Antonio Rescigno sta eseguendo tutte le verifiche del caso circa il decesso dell'uomo, ex dipendente comunale, che secondo il sequenziamento di vari tamponi eseguiti dopo la sua morte sarebbe risultato positivo alla variante Delta del Covid-19.

I dettagli

"A riferirlo - scrive il Comune in una nota - sarebbero state le autorità sanitarie dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove l’anziano, che già presentava una serie di patologie pregresse, era ricoverato da giorni dopo aver contratto il virus. L’Ente è in attesa di una ufficialità da parte dei competenti organismi sanitari, anche per cercare di ricostruire la dinamica degli eventi che avrebbe portato l’anziano a contrarre la variante Delta nonostante fosse stato vaccinato con il Moderna. “Dalle notizie riportate sugli organi di informazione – spiega il primo cittadino – pare che la vittima non avesse avuto la conferma del contagio della variante indiana del Covid prima del suo decesso. Una conferma che, quindi, sarebbe avvenuta solo in un secondo momento. I nostri uffici stanno eseguendo le verifiche del caso attraverso un costante contatto e confronto con le competenti autorità sanitarie che hanno tenuto in cura il paziente. Sarà cura dell'amministrazione accertarsi della eventuale circolazione della variante Delta del Covid sul nostro territorio, garantendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di sicurezza per la tutela dei cittadini, ai quali raccomandiamo di continuare a fare uno scrupoloso uso della mascherina e di completare il ciclo di vaccini (laddove sono previste le due dosi), che è in corso presso il nostro centro vaccinale nella sede dell’ex Municipio”.