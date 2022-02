La salma di Claudio Mandia è a Battipaglia: veglia di preghiera e funerali, bandiere a mezz'asta al Comune

Si terranno domani, sabato 26 febbraio, alle ore 9:30, presso la chiesa S.Maria della Speranza di Battipaglia, i funerali di Claudio Mandia, il 17enne morto per impiccaggione nel college di New York dove studiava. Il ragazzo, secondo quanto riferito dalla sua famiglia, non avrebbe retto a quel trattamento "primitivo" e a quella punizione per aver copiato un compito fondamentale per il conseguimento del diploma.

La veglia

La salma ha fatto rientro in Italia nella giornata di oggi: nella chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dunque, la camera ardente. E questa sera, dalle ore 19, una veglia di preghiera per Claudio. Bandiere a mezz'asta al Comune. Tutti stretti attorno alla famiglia.