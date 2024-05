Viola il divieto di ritorno e vende merce in strada abusivamente: nei guai un napoletano a Villammare

E' stato denunciato per vendita abusiva in strada, un giovane, a Vibonati. Sprovvisto di licenza, il napoletano in trasferta è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri, nella frazione di Villammare, lungo la statale 18.

I provvedimenti

Per lui, dunque, sanzione di 5000 euro, oltre al sequestro della merce e una denuncia per aver violato il divieto di ritorno a Vibonati già a suo carico. I controlli continuano.