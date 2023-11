Il Comune vende l'area di Foce Irno, l'ira di Forza Italia: "Basta col cemento"

L’amministrazione comunale di Salerno è riuscita a vendere l’intera area di Foce Irno, dove si trova l’attuale parcheggio per auto e un tempo sorgeva l’ex cementificio. Ad acquisirla, per un importo di 12 milioni e 300 mila euro, la società Hotel Salerno srl, con sede a Solofra. In quest’area, situata accanto al Grand Hotel, potrebbe sorgere un nuovo albergo.

La polemica

Sulla vendita dell’area si scatena l’ira di Forza Italia con il capogruppo al Comune Roberto Celano: "Lo abbiamo più volte denunciato, ci siamo battuti perchè non accadesse, nel silenzio assordante della cosiddetta società civile, quella che ha un peso di condizionamento (Ordini professionali, forze sociali, ambientalisti, etc.). Si vende la città al "cemento", per tentare di ripianare il disavanzo incolmabile causato dalle spese folli e dagli sprechi perpetrati, per lustri, dal sistema progressista per "foraggiare" il consenso e gestire il potere nella maniera ormai nota a tutti. La vendita della città è quasi completata: mancano ormai solo piazza Mazzini (piazza della Concordia) e l'area di via Vinciprova, poi non ci saranno più spazi liberi in centro (di standard è perfino inutile parlare!).... In attesa che si sveglino tutti e reagisca finalmente la città!”.