Caldo e afa: 70 ventilatori donati al Carcere dall'Arcivescovo e dal Cappellano

L'estate è alle porte, così, mercoledì 19 giugno alle ore 11, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, insieme al Cappellano Don Rosario Petrone e agli addetti alla pastorale carceraria diocesana, si recherà presso l'Istituto penitenziario di Salerno per la consegna di 70 ventilatori. Ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l'Ispettorato nazionale dei Cappellani delle Carceri e la C.E.I. che hanno lanciato l'iniziativa "Semi di tarassaco volano nell'aria" al fine di alleviare, per quanto possibile, le sofferenze dei detenuti (in particolare in alcuni reparti) che vengono acuite a causa delle condizioni meteorologiche estive.

Lo scopo

L'iniziativa rappresenta un gesto concreto di attenzione verso il prossimo di cui si è discusso durante il IV convegno nazionale dei Cappellani e Volontari delle Carceri, "Lo vide e ne ebbe compassione; dell'indifferenza alla cura", tenuto ad aprile ad Assisi.