Raffiche di vento e danni, abbattuta la barriera del cortile che divide due scuole

Le violente raffiche di vento hanno abbattuto la barriera in legno che divide a metà il cortile tra la scuola media Pirro e il liceo Regina Margherita di Salerno. Proprio quella barriera divisoria aveva già destato allarme nei giorni scorsi: è stata convocata per oggi una seduta straordinaria per affrontare l’argomento della sicurezza, dopo che la relazione del responsabile della sicurezza (RSPP) ingegner Livio Carmine Matarazzo, aveva messo in evidenza eventuali pericoli per gli studenti, in caso di sisma.

Risulta ancora più urgente, dunque, la richiesta del consiglio d'istituto annunciata dal Regina Margherita per ottenere un incontro sia con l’amministrazione comunale che con quella provinciale.