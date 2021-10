Alberi abbattuti e cartelli divelti: il vento fa danni in città

Disagi in città e in provincia, per le raffiche di vento che stanno colpendo l'intero territorio. Divelti, in particolare, i pannelli che sono stati posizionati in via Ligea per l’affissione dei manifesti elettorali.

Numerose, intanto, da questa mattina, anche le segnalazioni ai vigili del fuoco tra alberi e pali abbattuti dal vento. Si raccomanda prudenza.