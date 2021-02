Vento e gelo, rami pericolanti in via Dalmazia: l'intervento

Rami spezzati dal vento e rischi per l'incolumità pubblica, in via Dalmazia. Esattamente di fronte alla chiesa San Demetrio, stasera, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'albero pericolante.

Coperture, cartelloni e alberi, in diverse parti della città, sono stati piegati dal vento: si raccomanda massima prudenza. Le temperature sono in discesa.