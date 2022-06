Dal verde incolto agli alberi pericolanti: è emergenza manutenzione a Salerno città

Dopo l'albero finito nel fiume Irno, ieri, a Fratte, e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, sono caduti stamattina dei grossi rami in via Eugenio Caterina, come ci segnala una nostra lettrice. Imbarazzanti, intanto, le condizioni in cui versa villa Carrara, come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella (vedi gallery in basso). Sporcizia, rifiuti, tra clochard che dormono al suolo e le aiuole che assomigliano sempre più a delle siepi.

Inoltre, ferro sporgente e arrugginito, oltre che asfalto sconnesso, nel campetto in via Vinciprova, dove urge un intervento di messa in sicurezza. Insomma, il problema della mancata manutezione si è tramutato in una vera e propria emergenza in città. Nuovo disperato appello dei cittadini: dal verde alle infrastrutture, Salerno merita molta più cura e attenzione.