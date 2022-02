Caso Verde Pubblico a Salerno, il Tar accoglie il ricorso: la Fials chiede che le cooperative tornino subito al lavoro

Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso presentato da sindacati e cooperative sociali impegnate nella manutenzione del Verde Pubblico a Salerno. A mettere in atto il provvedimento, dovranno essere il dirigente comunale e l’ufficio avvocatura.

La richiesta

La Fiadel provinciale Salerno, intanto, chiede al Comune di Salerno la sospensione dei provvedimenti in attesa della sentenza definitiva, per far riprendere ad horas il servizio ai dipendenti delle cooperative. Nei prossimi giorni, dunque, i lavoratori potrebbero tornare in azione.