Verde pubblico a Salerno: al via da lunedì la "soluzione ponte", in attesa dell'appalto definitivo

Arriva dopo innumerevoli segnalazioni di disagio da parte dei cittadini, la tanto attesa "soluzione tampone" per la manutenzione del verde pubblico in città, ormai abbandonato a se stesso e con tutte le ricadute negative igienico-sanitarie del caso.

L'annuncio

In attesa della conclusione della gara d'appalto, prevista tra circa una settimana, da Palazzo di Città arriva finalmente una soluzione ponte che consentirà di ripristinare situazioni di decoro adeguate per aiuole e spazi verdi a Salerno, sempre più simile ad una giungla come osservato da qualche cittadino più critico.

Il programma

Dunque, a iniziare dal litorale della zona orientale e fino al centro della città, da domani, 2 maggio, la ditta Agriverde si occuperà in via straordinaria della manutenzione pubblica ordinaria, in attesa che la gara d'appalto giunga a termine e che, dunque, il verde pubblico tornerà ad essere curato come di norma.