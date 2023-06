Cura del verde pubblico a Salerno, Federalberghi scrive a Natella: "Ecco le nostre proposte"

La Federalberghi Salerno, presieduta da Antonio Ilardi, ha inviato una nota ufficiale all’assessore alle politiche ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, per richiedere una accelerazione delle attività di cura del verde cittadino, l’utilizzo di carrellati individuali per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuto, il potenziamento dello spazzamento, il ritiro degli ingombranti anche per le utenze non domestiche, l’istituzione di un gruppo di monitoraggio sul decoro urbano e un’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’Anas per la pulizia della Tangenziale di Salerno.

La nota inviata all’assessore: