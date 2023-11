Lavori di potatura in città, Natella intanto annuncia: "Entro fine mese riapre il parco Mercatello"

Lavori di potatura a Salerno città: li rende noti l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella. Tra gli interventi di manutenzione, la pulizia dell'asta fluviale di Fuorni e delle cunette stradali. Intanto, sono agli sgoccioli i lavori di restyling del Parco del Mercatello di Salerno, come anticipato dallo stesso assessore a Le Cronache.

"Stiamo in una fase in cui stiamo definendo la procedura per i servizi aggiuntivi - tra cui la vigilanza- che vorremmo dedicare al Parco del Mercatello, con la Curatela Fallimentare abbiamo fatto togliere dei macchinari presenti di una vecchia società. Entro fine mese dovrebbe essere riaperto al pubblico il Parco del Mercatello", ha annunciato Natella.