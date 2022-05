Verde Pubblico: in corso l'intervento-tampone di Agriverde, intanto le cooperative chiedono un nuovo incontro al Comune

Al lavoro, per la manutenzione del verde pubblico a Salerno, la cooperativa Agriverde. Da ieri, con il via dei lavori appaltati d'urgenza dal Comune alla ditta, in attesa della conclusione dell'affidamento definitivo del servizio (con l'ultimazione dell'iter della gara pubblica, alla quale hanno partecipato 15 imprese), sono scesi nuovamente in campo i dipendenti delle cooperative sociali ferme da mesi per via dell'inchiesta sui presunti appalti truccati, in cui sono risultate coinvolte.

La richiesta di incontro

I dipendenti delle cooperative, infatti, hanno chiesto un nuovo confronto con l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella. Intanto, l'intervento tampone per il recupero del decoro e dell'igiene degli spazi verdi cittadini è in corso, a cura di Agriverde.