Dai cartelli di protesta nelle aiuole, alle soluzioni "fai da te": i salernitani esasperati per il verde incolto

Marciapiedi impercorribili, tra erbacce e oleandri ricurvi sulle mattonelle. Insetti molesti, residenti dei primi piani impossibilitati ad aprire le finestre a causa degli alberi non potati: queste solo alcune delle imbarazzanti situazioni in cui versa Salerno, ormai da mesi. In particolare, via Farao, la Lungoirno, Torrione, alcuni tratti di via Cacciatore risultano davvero impraticabili per i pedoni.

La protesta continua

Dopo i residenti di Mercatello scesi in piazza per pretendere igiene e decoro in città dal Comune, spuntano nella zona orientale dei cartelli sarcastici: "E questo lo chiamano… buongoverno", si legge in una aiuola incolta di via Posidonia. La protesta rimbalza sui social, anche attraverso le pagine dedicate ai quartieri. E con il caldo che incalza, la situazione non può che peggiorare: da nord a sud della città, i salernitani chiedono in coro all'assessorato comunale all'Ambiente di portare a termine almeno l'intervento tampone annunciato e non ancora, inspiegabilmente, completato, per poter condurre una vita al riparo da blatte, ratti e aiuole simili a siepi.