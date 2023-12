Verifiche su un viadotto: chiuso un tratto della strada Cilentana

Un tratto della Ss18/Var "Cilentana" è stato chiuso in via precauzionale per permettere approfondimenti tecnici sul viadotto Acquarulo. A renderlo noto l'Anas. Il tratto chiuso al transito è in corrispondenza del km 142,000, nel territorio comunale di Ceraso.

La nota Anas

"A seguito delle consuete attività di sorveglianza effettuate dal personale di Anas - si legge in una nota - è stata riscontrata un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione del viadotto Acquarulo, che rende necessari ulteriori approfondimenti, alcuni dei quali già eseguiti da personale tecnico specializzato mediante l’ausilio del bybridge". Il transito è interdetto dallo svincolo di Vallo della Lucania (km 136,100) allo svincolo di Massicelle (km 150,000). La circolazione viene deviata, con indicazioni in loco, lungo la strada regionale - ex Ss18. Il traffico locale è consentito per Ceraso, Futani e Cuccaro.