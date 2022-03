Vernice blu sulla scogliera a Castellabate: operai sospesi, scoppia la polemica

Nelle ultime ore sono apparsi dei post, su Facebook, con delle foto dalle quali si evince della vernice blu sulla vegetazione del Lungomare Bracale a Castellabate. A denunciare per primo tale situazione è stato il consigliere comunale di opposizione Costabile Nicoletti che ha ironizzato: “Sarà l’effetto del nuovo piano Ztl e sosta auto a pagamento che l’amministrazione ha predisposto”.

L’intervento del Comune

Della questione si è interessato il sindaco Marco Rizzo che parla di “negligenza di qualche operatore”. Poi rassicura i suoi concittadini: “Vi tranquillizzo in quanto è stato già ripulito e ripristinato il tutto. Intanto è già partita la procedura per la sospensione e provvedimenti disciplinari per gli addetti. Non si possono tollerare simili leggerezze e negligenze”. Poi risponde a Nicoletti: “Vorrei però ricordare a qualche leone da tastiera, anche consigliere comunale, che speculare su tali incresciosi inconvenienti non giova a nessuno, né a tutti gli abitanti del nostro bellissimo territorio né tantomeno agli operatori turistici. Il territorio con le sue bellezze naturali è di tutti e va difeso da tutti, non certo con stupide e puerili speculazioni di bassa lega”.