Vertenza Isam, sospeso lo stato di agitazione: lunedì vertice in Comune

Incontro in Prefettura questa mattina sulla vertenza Isam. A partecipare i vertici dell'azienda, del Comune di Salerno ed i rappresentanti sindacali Fiadel Cisal, Cgil e Fisi.

Le decisioni

I lavoratori hanno deciso, su richiesta della Prefettura, di sospendere lo stato di agitazione, mentre la società, contestualmente, ha bloccato la contrazione dei lavori. Lunedì, inoltre, Comune ed Isam si incontreranno per valutare l'andamento dei lavori e garantire un efficiente servizio alla città. "Voglio dare atto al Comune dell'impegno in favore dei lavoratori" sottolinea Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel Cisal. "L'amministrazione comunale - prosegue Rispoli - ha dimostrato al tavolo della riunione di aver ben compreso l'importanza dei lavoratori, indispensabili per garantire la qualità dei servizi. Ora attendiamo un segnale concreto per la risoluzione del problema occupazione da parte della Isam".