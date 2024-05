Raccolta rifiuti, operai senza stipendio nel salernitano: la denuncia di Fiadel

C'è grande preoccupazione alla Fiadel Salerno Sud, rappresentata dall’avvocato Davide Sapere, responsabile dell’ufficio legale, per la vertenza riguardante i lavoratori impegnati nei cantieri di raccolta e spazzamento rifiuti gestiti dalla Gf Scavi nei territori comunali di Postiglione, Centola e Castelcivita. Ad oggi, infatti, i lavoratori non hanno ancora ricevuto lo stipendio relativo al mese di aprile 2024, il cui pagamento era previsto entro il 15 maggio scorso. Questa situazione di inadempienza cronica da parte della Gf Scavi sta aggravando ulteriormente le condizioni di vita dei lavoratori coinvolti.

La nota

"È inaccettabile che i lavoratori debbano continuamente subire ritardi nei pagamenti dei loro stipendi, una situazione che ormai si protrae da mesi. La Gf Scavi non ha rispettato i propri obblighi contrattuali, lasciando i lavoratori senza retribuzione per il mese di aprile 2024. Questo comportamento non solo è contrario a ogni principio di giustizia e correttezza, ma mette anche a rischio il benessere e la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie", ha detto Sapere.

La Fiadel Salerno Sud ha immediatamente preso provvedimenti. "Abbiamo chiesto a tutte le stazioni appaltanti, di intervenire direttamente, come previsto dal Codice degli Appalti. Questo consente, in caso di inadempienza dell’affidatario, di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni loro spettanti. Riteniamo che questa sia una misura necessaria e urgente per garantire ai lavoratori il giusto compenso per il loro lavoro. Inoltre, abbiamo avviato una procedura di raffreddamento dei conflitti presso la Prefettura di Salerno, per discutere la situazione con tutte le parti coinvolte e trovare una soluzione condivisa che eviti ulteriori disservizi sul territorio. Chiediamo la convocazione urgente della stazione appaltante, del datore di lavoro, ossia la Gf Scavi, e delle organizzazioni sindacali al fine di risolvere questa incresciosa vicenda", ha continuato Sapere. "Questa situazione non è più tollerabile. I lavoratori hanno il diritto di ricevere il loro stipendio puntualmente e di lavorare in un ambiente sereno e rispettoso dei loro diritti. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e a fare tutto il possibile per tutelare gli interessi dei lavoratori. Invitiamo la Gf Scavi a rispettare immediatamente i propri obblighi e a mettere fine a questi ritardi inaccettabili. Restiamo in attesa di un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per risolvere questa situazione di grave inadempienza. È fondamentale che le istituzioni si uniscano per garantire che i lavoratori ricevano ciò che è loro di diritto".