Vertenza supermercati ex Carrefour, sindacati contro la cessione dei punti vendita

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil si oppongono fermamente alla cessione dei punti vendita gestiti dal Gruppo Geodesia, ex Carrefour, ora sotto il marchio Rossotono, a un competitor locale che applica un contratto come quello Cisal. La decisione, annunciata durante un incontro istituzionale presso la Regione Campania, ha suscitato un’ondata di indignazione tra i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

La vertenza

Il Gruppo Geodesia si trova al centro delle polemiche per aver disatteso le garanzie promesse ai circa 500 lavoratori campani. Secondo i sindacati, la cessione comporterebbe un inaccettabile peggioramento delle condizioni normative e salariali dei dipendenti, già delusi dai piani di rilancio commerciale mai attuati. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno espresso la loro contrarietà a operazioni di vendita che non garantiscono il mantenimento degli attuali diritti e tutele derivanti dalla contrattazione nazionale e integrativa. Le tre sigle sindacali sono disponibili a un negoziato trasparente che metta al centro la difesa dell'occupazione, il rilancio dell'impresa e il rispetto delle corrette relazioni sindacali, a partire dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria. I sindacati hanno annunciato ulteriori azioni di lotta, compreso uno sciopero previsto per sabato 13 luglio. "Siamo pronti a condividere un percorso di governo di questa difficile fase di crisi con l’obiettivo di garantire gli attuali livelli occupazionali, contrattuali e salariali," hanno dichiarato le segreterie regionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.