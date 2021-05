Merce contraffatta, blitz della Finanza nel Salernitano: sequestrati vestiti e giocattoli

Merce contraffata e depositi fuori legge sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Salerno, in provincia. I baschi verdi hanno controllato una serie di stabilimenti e locali commerciali e sottoposto a sequestro oltre 3.000 capi di abbigliamento contraffatti, unitamente a circa 75.000 prodotti non sicuri, denunciando i due responsabili.

I blitz

Nella prima operazione, le Fiamme Gialle della Prima Compagnia di Salerno, sulla scorta di una preliminare attività info-investigativa, hanno ispezionato un magazzino di Montecorvino Pugliano, rinvenendo 8 cartoni che contenevano più di 200 felpe con il marchio della famosa casa di moda “Karl Lagerfeld” visibilmente falso.Le perquisizioni sono quindi proseguite in un altro garage di proprietà dell’esercente, a Battipaglia, dove i militari hanno scoperto ulteriori 3.000 tra felpe, jeans e magliette, riportanti noti brand come Polo Ralph Lauren, Emporio Armani, Fred Perry e Miss Blue Marine, pure questi tutti contraffatti. Il responsabile, un 59enne già noto alle forze dell’ordine per analoghi precedenti, è stato denunciato a piede libero per il reato di “detenzione e commercializzazione di prodotti contraffatti”, in relazione al quale rischia una condanna fino a 4 anni di reclusione e la multa sino a 35.000 euro. Stessa sorte per il proprietario di una cartoleria di Bracigliano: all’esito di un controllo, i militari della Compagnia di Scafati hanno infatti appurato che il 36enne nascondeva, nel suo deposito, oltre un centinaio di articoli non conformi, tra capi di abbigliamento e giochi

per bambini. Altre irregolarità sono state poi riscontrate in un paio di negozi, a Mercato San Severino e Sarno, entrambi gestiti da persona di nazionalità cinese. Circa 75.000 prodotti di bigiotteria, cosmetici, giocattoli ed accessori per acquari non sicuri, poiché sprovvisti delle necessarie indicazioni sui materiali impiegati e sulle altre caratteristiche merceologiche, che la Guardia di Finanza di Salerno e Nocera Inferiore ha perciò subito rimosso dagli scaffali. I trasgressori dovranno ora pagare una multa che può arrivare a

circa 26mila euro.