Perde il controllo e cade dallo scooter: uomo ricoverato in coma al Ruggi

Paura, ieri pomeriggio, in via Salvator Allende a Salerno, dove un 63enne, mentre era sul suo scooter con la moglie, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” a causa di una grave emorragia celebrale: ora è in coma nel reparto di Terapia Intensiva. La consorte, invece, ha riportato ferite non lievi. Su quanto accaduto sono in corso accertamento da parte della Polizia Municipale.