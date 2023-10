Guasto alla rete idrica in via Bastioni, stop all'erogazione idrica: la mappa dei disagi

Salerno Sistemi comunica che a causa di improvvisa rottura della rete idrica in Via Bastioni si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Largo Plebiscito

Via Bastioni

Via Monterisi

Via Romualdo II Guarna

F.lli Linguiti

Piazza Alfano I

Via Sant’ Alferio

Via R. Capone

Via San Benedetto



La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le ore 18 di oggi.