Cade nel vuoto in via Benedetto Croce: morto 61enne

Il corpo esanime di un 61enne è stato trovato questo pomeriggio in via Benedetto Croce a Salerno. Sul posto polizia e vigili del fuoco, che intorno alle 14.30 hanno inviato la squadra del distaccamento città, con il supporto dei reparti speciali Speleo Alpino Fluviali, per recuperare il malcapitato.

Il recupero del corpo

I caschi rossi, dopo aver effettuato una discesa su corda, hanno constatato il decesso del 61enne. Dopo aver informato l'autorità giudiziaria si è provveduto al recupero della salma.