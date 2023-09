Via Benedetto Croce e il suo belvedere nel degrao, Pessolano: "Il Comune intervenga"

"E' trascorsa anche l'estate e nonostante l'istanza di accesso agli atti e la richiesta in Commissione Amiente di procedere ad una pulizia, ad oggi nulla è stato fatto per migliorare le condizioni del belvedere di via Benedetto Croce e dell'intera area circostante, che ancora oggi versano in una condizione di degrado ed incuria senza precedenti". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano, che torna a soffermarsi sulle criticità che da tempo riguardano la strada che collega Salerno con Vietri.

Le criticità

Pessolano entra nei dettagli. "Il belvedere è soltanto la punta dell'iceberg di una situazione di incuria ed abbandono che parte da Piazza Matteo Luciani ed arriva al Lloyd's Baia, ai confini con il Comune di Vietri Sul Mare. Un'area che, nonostante non sia contemplata dalla programmazione e dalla gestione delle attività ordinarie di manutenzione del Comune di Salerno, ricade nel suo territorio comunale e ha una notevole importanza strategica, essendo non solo il biglietto da visita per chi giunge in città dalla Costiera Amalfitana e da Cava de'Tirreni, ma si trova anche a margine di un' importante via di comunicazione, tra le più trafficate in città, ed è l'arteria principale di un rione molto popolato, i cui residenti da tempo chiedono di non essere cittadini di serie B, senza, purtroppo, ottenere alcun riscontro positivo. Non si procede da anni al taglio dell'erba nei giardini, le fontane storiche versano in condizioni pessime pur essendo un patrimonio identitario della storia cittadina. Ma la situazione di degrado si estende anche all'intero percorso di via Benedetto Croce, partendo già da Piazza Matteo Luciani e via Indipendenza sulle cui condizioni di incuria mi sono preso più volte carico di sollecitare l'attenzione dell'amministrazione: la pavimentazione dei marciapiedi è, infatti, in numerosi punti sconnessa e le ringhiere risultano spesso in condizioni precarie, quando queste dovrebbero fungere anche da barriera protettiva visti i numerosi incidenti che, purtroppo, anche a causa dell'alta velocità, si verificano sull'arteria che collega Salerno a Vietri".