Discarica abusiva in via Calenda: l'esposto al sindaco di Salerno

La Guardia Agroforestale Italiana ha segnalato al sindaco ed alla polizia locale di Salerno lo stato di degrado in cui versano alcune aree in via Salvatore Calenda. Nei pressi dell'ospedale Da Procida, in particolare, è segnalata la presenza di una discarica abusiva.

La denuncia

"I rifiuti - scrive la Guardia Agroforestale Italiana - non sono coperti, non sono interrati e sono esposti alle intemperie". Fra i rifiuti sparsi inerti da demolizione, elettrodomestici ed altra immondizia indifferenziata.