Via Carmine a lutto: spunta un fascio di fiori in strada, per la morte della mamma e del figlio

Un fascio di fiori dinanzi all'abitazione di A.D.L., il 56enne che, ieri mattina, è precipitato giù dalla sua abitazione, sita al 4° piano di un palazzo di via Carmine, perdendo la vita, poco dopo essere stato condotto in ospedale in condizioni disperate, per le gravissime lesioni riportate.

Il cordoglio

Addolorati ed increduli, i residenti e i commercianti di via Carmine che oggi hanno appreso anche della notizia della morte della madre del 56enne, già ricoverata in ospedale. Una tragedia inimmaginabile, quella che si è consumata ieri. A.D.L. era uno storico commerciante di abbigliamento ed accessori femminili che aveva fatto della moda una ragione di vita, selezionando prodotti molto ricercati. Cordoglio anche da parte del Comitato di quartiere San Francesco.

Le indagini

Sono in corso, intanto, gli accertamenti da parte della Polizia per far luce su quanto accaduto domenica mattina e per ricostruirne l'esatta dinamica e le cause.