Incidente tra auto e moto a Salerno: ferito ragazzo che consegna le pizze

Paura, questa sera, in via Diaz a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e un motorino con in sella un giovane addetto alla consegna delle pizze. A causa del violento impatto, il malcapitato è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando contusioni e ferite non gravi.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca, che lo ha condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili urbani.