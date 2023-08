Lavori di manutenzione straordinaria: scatta la sospensione idrica in due strade a Salerno

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane a causa di lavori di manutenzione straordinaria da parte di Salerno Sistemi. Giovedì 24 agosto sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 13 in via Marino Paglia (dall’incrocio di via Carmine a via Giovanni Centola).

L'avviso

Venerdì 25 agosto, invece, toccherà a via Luigi Guercio (dal civico 384 al 464, dal 287 al 419) dalle 13 alle 16.