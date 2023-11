Si terrà sabato 25 novembre alle ore 11 la consegna di fine lavori in via Magnone, per la realizzazione della bretella che collegherà via Irno al rione Petrosino.

La consegna

Sarà presente il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. È prevista anche la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.