Vie del Mare, prorogati i collegamenti tra Agropoli e la Costiera Amalfitana

I collegamenti via mare dal Cilento alla Costiera Amalfitana proseguiranno fino al prossimo 30 settembre. E' quanto ha deciso la Coast Lines Spa, in accordo con l'amministrazione comunale di Agropoli, alla luce dell'ottimo riscontro della promozione lanciata a partire dallo scorso 6 settembre in favore dei residenti.

Tariffe e orari

Questi ultimi avevano la possibilità di usufruire del servizio di collegamento via mare verso Positano e Amalfi ad un prezzo scontato, ovvero 4,70 euro a tratta. L'iniziativa ha riscosso grandissimo successo, tant'è che in nove giorni sono stati oltre mille i biglietti venduti. Per i residenti, quindi, una nuova possibilità di raggiungere e visitare Amalfi e Positano a prezzi ridotti. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, sarà comunque aperto a tutti. La partenza da Agropoli è alle 8.55 con arrivo ad Amalfi alle 10.35 e a Positano alle 10.55. Il ritorno è con partenza da Positano alle 17 e da Amalfi alle 17.30 con arrivo ad Agropoli alle 19.10.

Il commento

“Visto l'ottimo riscontro dell'iniziativa - ha spiegato il sindaco di Agropoli Adamo Coppola - l'armatore ha scelto di proseguire con le corse via mare fino alla fine del mese. I cittadini di Agropoli avranno così la possibilità di trascorrere una giornata di spensieratezza e relax in una delle zone più belle della nostra Provincia. Un'opportunità che verrà offerta anche a quanti sono in vacanza nella nostra città o nei centri limitrofi”.