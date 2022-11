Via Masuccio Salernitano, al via il ripristino del murales dedicato a Luigi Staiano

Cominceranno giovedì 1 dicembre alle ore 10, i lavori di ripristino dei murales in via Masuccio Salernitano, per volontà del Comitato di Quartiere, presieduto da Francesca Guzzo. Ad occuparsi del recupero di alcuni dei murales e della realizzazione di altre opere, sarà l’artista salernitano Karlo Capozzoli.

In ricordo di Luigi

“A fine maggio del 2010, per ricordare Luigi Staiano, un figlio di questa strada, morto a 19 anni, investito mentre dipingeva su un muro di Brignano, - ricorda la presidente Francesca Guzzo - insieme con i residenti ed i commercianti del quartiere pensammo di realizzare lungo il muro esterno di quello che una volta era il palazzo Renna – Sabetta, una serie di murales, alcuni ispirati ai vecchi negozi di via Masuccio e ai disegni fatti da Luigi. A realizzare questi murales, che furono autorizzati dall’allora sindaco Vincenzo De Luca, furono gli studenti del Liceo Sabatini – Menna, istituto che Luigi frequentava e dove era conosciuto da tutti. Da quel giorno di anni ne sono passati e purtroppo come tutte le opere realizzate all’aperto, anche quei murales sono andati via via sbiadendosi, alcuni anche deturpati da qualche incivile. Ecco perché, come comitato di quartiere - prosegue la presidente Guzzo - abbiamo pensato di ripristinarli. Grazie all’artista Karlo Capozzoli, abbiamo realizzato un nuovo progetto e lo abbiamo presentato, con l’aiuto della consigliera comunale Antonia Willburger, al sindaco Vincenzo Napoli, per chiedere le necessarie autorizzazioni. Il progetto, che prevede il recupero dei disegni di Luigi Staiano e la sostituzione di alcuni dei murales con opere che raffigurano i monumenti più belli della città, è piaciuto molto al sindaco che ha firmato l’autorizzazione. Quindi, dopo che i commercianti si sono autotassati per l’acquisto dei materiali, ora siamo pronti a ridare nuova vita a questi murales che continueranno a tenere vivo in tutti noi il ricordo di Luigi Staiano”.