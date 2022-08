Dramma in via Nizza: badante straniera trovata morta in casa, soccorsa anziana

Dramma a Salerno città, intorno alle 12 di oggi. I vigili del fuoco e il 118, infatti, si sono recati a sirene spiegate in via Nizza: i caschi rossi, mettendo in azione l'autoscala, si sono introdotti in un appartamento dello stabile in cui risiedeva un'anziana con la sua badante. Le due donne non rispondevano nè al telefono e nè al citofono.

Il ritrovamento

I vigili del fuoco, una volta giunti nell'appartamento, hanno trovato la badante straniera senza vita. L'anziana, invece, è risultata in buone condizioni di salute ed è stata affidata al 118. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire le cause del decesso della donna.