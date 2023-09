Dramma sfiorato a Torrione: grosso ramo si spezza colpendo auto e panchina

Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, nel quartiere Torrione a Salerno, dove un grosso ramo di un albero si è spezzato colpendo sia un’automobile parcheggiata sia una panchina. Fortunatamente non risultano feriti. A bordo della vettura, infatti, non vi era nessuno e non vi erano neanche pedoni sul marciapiede.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno rimosso il ramo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici dell’Ufficio Pubblica Incolumità del Comune.