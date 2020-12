Torrione ritorna cantiere: cominciano i lavori in via Posidonia

Torrione si rifà il look e ritorna cantiere. Le ruspe, in questi giorni, sono entrate in azione anche in orario serale: transenne, percorsi perdonali modificati, inevitabili disagi.

I dettagli

Entrano nel vivo i lavori di ripavimentazione, in via Posidonia. Sarà riqualificata l'intera area danneggiata dalla tromba d'aria che causò la caduta di alberi e provocò ingenti danni, a fine settembre.