Allarme sicurezza in via Rocco Cocchia, Celano (Fi) scrive al sindaco

Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha inviato un’istanza al sindaco, al comandante della polizia locale ed all’assessore alla Sicurezza in merito alla situazione di via Rocco Cocchia. Nella missiva, in particolare, si evidenziano “la grande preoccupazione e la condizione di insicurezza in cui vivono i residenti di via Rocco Cocchia e, in particolare, delle abitazioni limitrofe alla stazione della metropolitana di Pastena”.

La lettera

Un tema ancora più delicato alla luce dell’accoltellamento avvenuto in zona nella serata di ieri. “Nel parcheggio antistante la stazione – si legge - si assiste quotidianamente al bivacco di balordi con conseguenze anche di natura igienico-sanitarie, oltre che di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e degli anziani in particolare. Lo stato di abbandono e di degrado favorisce anche traffici illeciti che meriterebbero di essere maggiormente attenzionati. L’episodio dell’accoltellamento avvenuto nella serata di ieri è solo l’ultimo ed il più grave evento verificatosi in zona. Rammento che più volte ho rappresentato per le vie informali ed anche con missive le suesposte preoccupazioni, avendo nel merito anche personalmente informato il capo della Squadra Mobile”. Di qui la richiesta al Comune: “I residenti del quartiere hanno bisogno di certezze e di percepire la presenza delle Istituzioni che ad oggi sono apparse impalpabili e poco incisive. Si auspica, pertanto, un intervento immediato e risolutivo al fine di ripristinare in zona la legalità e di restituire serenità e condizioni di vivibilità ai residenti che oggi vivono una situazione di precario degrado ambientale e sociale”.