Sosta selvaggia in via Roma: pioggia di sanzioni della Polizia Provinciale

Pioggia di sanzioni, questa sera, in via Roma: la Polizia Provinciale, infatti, sta elevando numerose multe alle auto in sosta selvaggia.

Le segnalazioni

Come reso noto più volte dai cittadini, innumerevoli le vetture parcheggiate puntualmente in doppia e tripla fila in centro, nel week-end: questo sabato, molti automobilisti avranno un amaro rientro, a causa delle sanzioni.