Paura in via San Leonardo, cartellone pubblicitario rischia di staccarsi: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura in via San Leonardo a Salerno. I Vigili del Fuoco, intorno alle 19, sono intervenuti su richiesta della Polizia Municipale per la rottura e crollo di una parte di un grosso cartellone publicitario proprio a ridosso dell'uscita del parcheggio dell'ospedale. I caschi rossi sono intervenuti con la squadra della sede centrale e un'autoscala per rimuovere l'imminente pericolo e mettere in sicurezza la zona. La polizia locale effettuerà le successive azioni previste.