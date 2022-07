Viabilità, al via nuovi lavori di messa in sicurezza delle strade nel Cilento

Partiranno lunedì 11 luglio i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 18 Tirrenia Inferiore, ricadenti nei territori comunali di Roccagloriosa, Torre Orsaia e Santa Marina. Valore dei lavori 85.704,45 euro.

I lavori

Nello specifico l'intervento prevede la "riparazione temporanea al fine di rimuovere situazioni di dissesto della pavimentazione stradale" su oltre venti chilometri di strada. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. "Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria - sottolinea il presidente della Provincia, Michele Strianese - ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”