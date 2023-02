In Provincia l'incontro-dibattito sulla sicurezza stradale

Si terrà venerdì 3 Marzo alle 17 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, a Via Roma “Costiera Sicura - Strade, mobilità, gestione dei flussi di traffico”, incontro dibattito sulla sicurezza stradale, promosso su impulso dell’Associazione per la Tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana.

Le parole del presidente

"Il tema della sicurezza stradale - sottolinea il presidente dell'associazione Salvatore Gagliano - è molto sentito nell’intera Provincia, non solo in Costiera Amalfitana. Ringrazio il Presidente della Provincia per aver accolto subito la nostra richiesta, dimostrando grande sensibilità. Dopo l’incidente dello scorso 4 dicembre in cui ha perso la vita il giovane Massimo De Rosa, padre di una bimba di 3 anni, purtroppo abbiamo dovuto constatare il verificarsi di altri sinistri, per fortuna senza conseguenze mortali. I continui rischi che si corrono sulla S.S. 163 Amalfitana vanno ridotti adottando necessariamente provvedimenti tempestivi, soprattutto in previsione del gran numero di turisti che presto affolleranno le nostre strade. Il nostro auspicio è che ci possano essere maggiori controlli in ogni Comune, magari partendo da iniziative che già in passato hanno prodotto ottimi risultati, come la presenza degli ausiliari del traffico. Una presenza che però venga prevista da Pasqua a fine Ottobre e non soltanto nei mesi più caldi. L’Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana non intende sostituirsi a nessuno, questo va chiarito. Restiamo fiduciosi che a livello istituzionale ciascuno eserciterà il proprio ruolo come sempre. Ma da cittadini di una terra che ha già dovuto piangere tanti giovani, è nostro dovere e intento principale tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, evitando che la Costiera Amalfitana possa essere scambiata per un circuito motociclistico. Ci auguriamo che l’incontro possa registrare la più ampia partecipazione da parte delle Istituzioni: il Presidente della Provincia Franco Alfieri, il Signor Prefetto, il Signor Questore, Il Signor Colonnello dei Carabinieri e della Finanza, il Presidente della Regione, il direttore dell'ANAS, il direttore della SITA, i Parlamentari eletti nel collegio della Costiera, tutti i Sindaci ed i responsabili degli uffici della Polizia Municipale della Costiera, oltre a quanti potranno dare un contributo per rendere la Costiera Amalfitana più sicura, obiettivo che si può raggiungere soltanto se tutti procedono nella stessa direzione”.