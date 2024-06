Viabilità in tilt a Salerno, la Cgil: "Porta Ovest e il concorso per assunzioni nella Municipale restano la priorità”

"Il traffico a Salerno è diventato insostenibile," lo affermano il Segretario Generale Filt Cgil, Gerardo Arpino, e il Segretario Generale Fp Cgli, Antonio Capezzuto, che aggiungono: "Gli automobilisti sono paralizzati per ore sotto il sole cocente, con conseguenze dirette sulla qualità della vita e sull'efficienza delle attività commerciali." E ancora: "Il viadotto Gatto, arteria vitale per la mobilità cittadina e commerciale di Salerno, è al centro di accesi dibattiti. La lentezza dei lavori per l’apertura della Porta Ovest, progettata per decongestionare il traffico pesante, è fonte di frustrazione. Oggi sono necessarie soluzioni concrete e non solo attendistiche."

Gli interventi

Il Comune di Salerno ha sollecitato Anas per un intervento immediato, ma le azioni intraprese finora si sono rivelate insufficienti. "È fondamentale che le autorità competenti elaborino un piano di gestione del traffico efficace," proseguono i rappresentanti sindacali, "che possa prevenire e mitigare i problemi attuali." In questo contesto, non è di poco rilievo il mancato avvio delle procedure concorsuali per nuovi 45 operatori della Polizia municipale a tempo indeterminato. "Questi nuovi operatori potrebbero potenziare i servizi in città, dove attualmente c'è una forte carenza di personale," sottolineano Arpino e Capezzuto. "Molto spesso, gli operatori della Polizia Municipale sono sotto attacco sui social network e colpevolizzati per i problemi di traffico, mentre sono loro i primi a vivere gli effetti della riduzione del personale." I segretari concludono con un appello: "Chiediamo che si mettano in campo tutti gli sforzi necessari e si passi dalle parole ai fatti, garantendo ai salernitani una mobilità sicura e fluida, degna di una città turistica, moderna e dinamica."