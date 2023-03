Disagi alla viabilità, la lettera ad Alfieri: "Intervenire con urgenza sulle strade provinciali"

Lettera alla provincia da parte del consigliere provinciale Antonio Alfano e del sindaco di Eboli, Mario Conte. Una missiva per sollecitare il presidente della Provincia, Franco Alfieri, ad intraprendere "urgenti lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali".

Le strade

La lettera arriva "dopo un cordiale confronto verbale" con Alfieri, il quale si è impegnato finché i lavori inizino in tempi brevi. Nello specifico, i lavori sollecitati riguardano la Sp.30 (Quadrivio S. Cecilia — Innesto SS 18 — Bivio SP 308 - Eboli (incrocio via A.Morrone), la Sp195 Innesto SS 18 — Innesto SP 30), la Sp 204 (Innesto SP 195 - Innesto SP 308 - Innesto SS 18), la Sp 262 (Innesto SS 18 — Innesto SP 175), la Sp 413 (Innesto SP 417 - Innesto SP 175) la Sp 416 (Innesto SP 417 - Innesto SS 18 (Eboli), ed infine la Sp 426 (Serracapilli). "Oltre al manto stradale dissestato in più punti - si legge nella nota del Comune - le strade in questione hanno necessità di una accurata pulizia delle cunette laterali che non riescono più a raccogliere l’acqua piovana, della potatura delle siepi, in alcuni casi anche del rifacimento della segnaletica".