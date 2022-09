Piaggine, al via i lavori di riqualificazione della Sp 11

Al via i lavori di messa in sicurezza della Sp 11 nel territorio comunale di Piaggine. 84mila euro la cifra stanziata dalla Provincia per la risagoma ed il rifacimento della pavimentazione stradale.

I lavori

"Le attività poste in essere - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - sono sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".