Viabilità, la Provincia apre due nuovi cantieri nel salernitano

La Provincia di Salerno consegna i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della SP 433 (nei comuni di Castelnuovo Cilento e Vallo della Lucania), per un importo complessivo di euro 71.155 euro, e della Sp 60, Inn. SS 19 fra Postiglione e Controne, ricadente nel comune di Postiglione, per un importo netto di euro 83.946,90.

Le parole di Strianese

“Gli interventi - dichiara il Presidente Michele Strianese – verranno consegnato presumibilmente il 19 settembre. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”