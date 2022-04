Viadotto Cernicchiara, conclusi in anticipo i lavori in orario notturno

L'Anas comunica che sono stati conclusi in anticipo i lavori sul viadotto Cernicchiara che erano programmati di notte. Le attività, previste fino al 29 aprile, hanno riguardato il completamento del rinforzo degli impalcati, dei pulvini e dei giunti di dilatazione del viadotto.

Il cantiere

Proseguiranno, invece, fino al 12 maggio gli altri interventi. Resta attivo il cantiere con la sola chiusura della corsia di uscita Svincolo di Salerno Centro direzione Sud (provenienti da A3 Napoli). Per il traffico leggero viene consigliata l'uscita "Vietri sul Mare" o "Salerno Fratte", per il traffico pesante proveniente dalla A3 e diretto al Porto viene consigliata l'uscita "A2 svincolo San Mango Pimonte", con immissione in carreggiata nord A2, uscita Salerno Centro, Viadotto Gatto e Porto. In alternativa, consigliata l'uscita presso lo svincolo "Angri", SS268 "Del Vesuvio", immissione in A30 CE-SA, A2 uscita "Salerno, Viadotto Gatto", Porto.