Viadotto Gatto, il consigliere Ventura attacca: "Tutto irrisolto"

"Problemi irrisolti e pericolo incidenti sul viadotto Gatto". Il conisgliere comunale Giuseppe Ventura torna all'attacco e chiede risposte immediate all'amministrazione comunale. Il capogruppo di "Davvero Verdi" denuncia "totale assenza di illuminazione pubblica". Aggiunge: "Non è stato ancora rimosso il cordolo, che ha provocato continui incidenti, perché non è visibile agli automobilisti".

Divieti

"Persiste la percorrenza in divieto di accesso delle autovcetture provenienti da Vietri sul Mare verso via Indipendenza: pure in questo caso, il segnale di divieto non è facilmente individuabile. Si suggerisce l'installazione di una segnaletica luminosa, di dimensioni più grandi".